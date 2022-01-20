قال حكم ولاية أوساكا اليابانية، هيروفومي يوشيمورا، إن عددا من المحافظات ستطلب من الحكومة إخضاعها لشبه حالة الطوارئ، وسط الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".
وأوضح أن محافظات أوساكا، وكيوتو، وهيوغو، بغرب اليابان، ستطلب من الحكومة يوم الجمعة إخضاعها لشبه حالة طوارئ.
وقال يوشيمورا للصحفيين، إن الطلب المشترك المزمع تقديمه للمحافظات الثلاث يعكس ضغطا متزايدا على النظام الطبي المحلي، حيث شهدت أوساكا حوالي 6000 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.
وأضاف، إن نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا، "من المرجح أن تصل اليوم أو غدا إلى عتبة 35 في المائة".
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، سيجي كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة لم تتلق بعد أي طلب من المحافظات بخلاف الـ 16 التي تم وضعها أو من المقرر وضعها في حالة شبه طارئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان.. 3 محافظات تتجه لطلب إخضاعها لشبه حالة طوارئ بسبب ”أوميكرون” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.