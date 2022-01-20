تايلاند تعفي زائريها الملقحين من الحجر الصحي

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الخميس، أن البلاد ستعفي القادمين الذين تم تطعيمهم من الحجر الصحي، اعتبارا من 1 فبراير.
وقالت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في تايلاند، إن بانكوك ستستأنف الإعفاء من الحجر الصحي، للقادمين الذين تم تطعيمهم اعتبارا من 1 فبراير، ردا على تباطؤ إصابات فيروس كورونا.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة تاويسين ويسانويوثين، في إفادة، أن السياسة تتطلب من الزائرين إجراء اختبار "Test & Go" عند الوصول ومرة أخرى بعد خمسة أيام، مع الموافقة على تعقب مكان وجودهم.
كما مددت السلطات الساعات التي يسمح للمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية فيها حتى الساعة 11 مساء. ومع ذلك، ستظل الحانات والنوادي الليلية مغلقة.
هذا وأبلغت تايلاند عن 2.3 مليون إصابة ونحو 22000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا بشكل عام. وتم تطعيم حوالي ثلثي السكان وتلقى 15 في المائة منهم جرعة معززة.
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