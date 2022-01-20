ألمانيا: نافذة الفرص في مباحثات فيينا تشرف على الإغلاق

دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى تحرك عاجل في المباحثات النووية الجارية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا، محذرة من تضييق الفرص المتاحة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015.

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وشددت بيربوك، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في برلين اليوم الخميس، عقب اجتماعها مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن "النافذة المتاحة لإيجاد حل تشرف على الإغلاق"، مضيفة: "المباحثات في مرحلة حاسمة، ونحن في حاجة إلى تقدم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك".

وأكدت الوزيرة الألمانية أن الأطراف في الاتفاق النووي تعمل بشكل متماسك على إحياء الصفقة، قائلة: "هدفنا هو الحفاظ على الاتفاق وبالدرجة الأولى منع استمرار عمليات التخصيب من قبل إيران.. ومن الواضح أن العمل جار باتجاه واحد في حوارنا مع روسيا والصين".