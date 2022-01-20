اليابان تسجل رقما قياسيا بعدد إصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت السلطات الصحية في اليابان، رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي.
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في اليابان، 46000 حالة، كما تجاوز الإجمالي التراكمي لحالات كورونا في اليابان مليوني حالة منذ أن أكدت الحكومة أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في يناير 2020.
وأكدت طوكيو، تسجيل 8638 حالة إصابة بفيروس كورونا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء والبالغ 7377 حالة.
يذكر أن الحكومة اليابانية، قررت توسيع حالة شبه الطوارئ في البلاد لتشمل طوكيو ومناطق أخرى، في محاولة للحد من انتشار العدوى.
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