مالي ترفض السماح لطائرة عسكرية ألمانية بعبور مجالها الجوي

رفضت مالي السماح لطائرة عسكرية ألمانية متجهة إلى النيجر بعبور مجالها الجوي، بحسب ما أكدت القوات الجوية الألمانية اليوم الخميس.

وحُرمت طائرة "إيرباص A400M" التابعة للقوات الألمانية والقادمة من ألمانيا "وعلى متنها حوالي 80 عسكريا من حقها بالطيران في أجواء مالي بينما كانت تتجه إلى نيامي في النيجر"، على حد قول القوات الجوية الألمانية في تغريدة.

وأوضحت القوات أنه "تم تحويل الرحلة إلى غراند كناري"، في جزر الكناري في إسبانيا، لافتة إلى أنه "سيتم إيضاح الحقائق".

وكانت السلطات في مالي حدّت حديثا من الحركة الجوية للمهمة العسكرية الدولية "مينوسما" الرابضة في البلاد بمشاركة ألمانيا.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الاثنين أن مالي منعت منذ الخميس الفائت العديد من رحلات "مينوسما"، من بينها رحلات طائرات مسيرة.

وأغلق المجلس العسكري الحاكم في باماكو حدوده أمام منظمة دول غرب إفريقيا، ردا على خطوة مماثلة أعلنتها هذه الدول مطلع يناير، لمعاقبة مشروع العسكريين بالبقاء على رأس السلطة خلال سنوات عديدة بدون إجراء انتخابات.