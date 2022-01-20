نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بعدما تم الاعلان عن طرح امكانيات الاستعلام عنها بمنتهي السهولة بابسط شكل واسهل صورة ممكنة على شكل ملفات جاءت بشكل الكتروني وذلك بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من اعمال استقبال رغبات الطلاب والطالبات ، لتفعل وزارة التربية والتعليم العراقية امكانيات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة مؤخرة عن طرح امكانيات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة علىى مستوي كافة التخصصات التعليمية وكاف الاقسام التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً من عمليات رصد طلبات الطلاب وعمليات اعلان نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني داخل جميع الجامعات العراقية، عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة المقبلة لمعرفة اسماء المقبولين بالقبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفعيل رابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- اختيارايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثلثة:- البدء على ادخالاسم الطالبالربايعي ورقم الاستمارة ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة استعلام لتكون على الفور امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf بمنتهي السهولة

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التيجاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي حتي نساعدكم على الفور بالحصول عليها على شكل ملفات pdf حيث يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث لى جوجل حول الحصول على تلك النتائج بعدماتم تحديد موعدد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق