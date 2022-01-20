أخبار اليمن : وصول طائرة أممية تحمل لقاحات إلى صنعاء

وصول طائرة أممية تحمل لقاحات إلى صنعاءوصلت اليوم إلى مطار صنعاء الدولي، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تحمل على متنها لقاحات خاصة بالأطفال دون العام.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه أحمد العقاري، أن الشحنة تحتوي على 250 الف فياله من لقاح المكورات الرئوية و823 ألفا و226 فياله من لقاح الخماسي ضد شلل الأطفال دون العام.

وتلقت طائرة الشحن من نوع 727 بوينغ كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكداً جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.

الجدير بالذكر بان تحالف العدوان مازال يمنع دخول أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية الجديدة و الضرورية لمطار صنعاء والمتواجدة حاليا في جيبوتي والتزمت الأمم المتحدة بادخالها عدة مرات وقدمت الضمانات بذلك للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لضمان أمن وسلامة الطيران المدني للرحلات الأمم المتحدة الواصلة والمغادرة مطار صنعاء.