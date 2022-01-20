أمم إفريقيا.. تحديد هوية خصم المنتخب المصري بدور الـ16

اتضحت مواجهة المنتخب المصري في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، في اليوم الأخير لمنافسات دور المجموعات مساء الخميس.

وسيواجه منتخب "الفراعنة" مباراة صعبة جدا، أمام منتخب كوت ديفوار، في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا. وبعد صدارته للمجموعة الخامسة، بالانتصار على الجزائر، حجز منتخب كوت ديفوار مقعده أمام المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية. وسيواجه المنتخب المصري "أفيال" كوت ديفوار يوم الأربعاء 26 يناير المقبل في مدينة دوالا. وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بانتصارين على الجزائر وغينيا الاستوائية وتعادل مع سيراليون. وفي الدور ربع النهائي، سيواجه الفائز من موقعة مصر وكوت ديفوار، الفائز من مواجهة المغرب ومالاوي.

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