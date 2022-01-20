مصرع 29 شخصا جراء تدافع خلال تجمع دينى فى ليبيريا

جدة - نرمين السيد - وقال "كارتر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس - إن حصيلة الضحايا مؤقتة وقد ترتفع، موضحا أن بين الضحايا أطفالا كانوا يشاركون فى الحدث.
يذكر أن ليبيريا لا تزال تعانى من تداعيات حروب أهلية بين عامى 1989 و2003 ومن وباء إيبولا فى غرب إفريقيا بين 2014 و2016.
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