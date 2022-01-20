الرئيس الإندونيسى: سنعمل على إنشاء وكالة صحية عالمية جديدة خلال قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - وقال ويدودو -خلال منتدى دافوس المقام عبر الإنترنت- إن الوكالة الجديدة ستقوى "المرونة الصحية" وتجعل النظام الصحى العالمى أكثر شمولية وتجاوبا مع الأزمات، مطالبا القوى الاقتصادية الكبرى بالمشاركة فى تمويل المبادرة والتوصل لاتفاق خلال رئاسة بلاده للقمة، مشيرا إلى أن التكلفة تقل كثيرا عما تكبده العالم من خسائر بسبب هشاشة النظام الصحى.

وتابع الرئيس الإندونيسى أن منطمة الصحة العالمية أظهرت قدرة محدودة على التعامل مع وباء "كورونا" وأن العديد من التعاونات الصحية العالمية بشأن اللقاح هى برامج مؤقتة، مشيرا إلى أنها لا زال عليها أن تغطى العديد من الجوانب الاستراتيجية، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

كما أوضح ويدودو أن الوكالة المقترحة ستساعد على وضع بروتوكولات محددة لأنشطة عدة مثل السفر عبر الحدود، وستدعم قدرات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية، وستعنى بحشد الموارد الصحية العالمية وجمع التمويل لحالات الطوارئ الصحية وشراء اللقاحات والأدوية والاجهزة الطبية.

يشار إلى أن إندونيسيا ترأس قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى، وكانت قد حددت هدفها الرئيسى خلال تلك الفترة بالتعافى من وباء فيروس "كورونا" إلى جانب تناول النظام الصحى العالمى والتحول للطاقة المستدامة والتحول الرقمى.