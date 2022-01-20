رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443 نساء عبر أبشر توظيف تقديم القوات الخاصة لأمن الحج jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم امن الحج والعمرة 1443 نساء برتبة جندي لحملة الثانوية أو ما يعادلها، من أكثر الروابط التي ازداد البحث عنها بصورة كبيرة، فقد أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عبر موقعها الرسمي عن فتح باب القبول للعنصر النسائي للتعيين في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك للحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وقد حددت القوات الخاصة الشروط المطلوب توافرها فيمن تسعى للالتحاق بهذه الوظائف.

ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي لموقع أبشر للتوظيف jobs.sa، وسوف يتم المفاضلة بين المتقدمات بعد مراجعة المستندات المرسلة، والمرفقة بطلب التسجيل الإلكتروني، لترشيح من يتم التأكد من توافر الشروط بها واستبعاد من لا تتوافر بها الشروط، وتحرص القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تقديم على اختيار أفضل العناصر، حتى يكون هناك كادر نسائي متميز في أمن الحج والعمرة.

رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443

يجب على من ترغب في الالتحاق بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، أن تقوم بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة معها والتسجيل في الموعد المحدد، وسوف تقوم اللجنة المسؤولة بالتأكد من صحة المستندات وتوافر الشروط وترشيح من تراه مناسب للوظيفة، ويكون الترشيح هو ترشيح مبدئي حيت يتبقى بعد ذلك استكمال الإجراءات، ويكون ذلك من خلال مطابقة المستندات واجتياز المقابلة الشخصية.

خطوات تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء

يتم التسجيل على هذه الوظائف من خلال الدخول على موقع منصة أبشر للتوظيف.

النقر على الخدمات الإلكترونية ثم ملئ كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

رفع كافة المستندات المطلوبة والتي تؤكد توافر الشروط في المتقدمة.

النقر على أيقونة “إرسال”.

الشروط

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. لديها هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول. لم يسبق لها التعيين في أي وظيفة عسكرية ولم يتم فصلها لأي سبب من الأسباب أو إنهاء خدمتها في أي وظيفة عسكرية. اعتماد الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم ومعادلتها.

موعد التقديم

التقديم للحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وسوف يبدأ التقديم يوم السبت القادم الموافق 22\01\2022، وينتهي يوم الخميس الموافق 27\01\2022.