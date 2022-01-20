نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سكني ومشاريع الوحدات السكنية وخطوات حجز قطعة أرض عبر المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سكني، تعد أول منصة عقارية مرخصة في المملكة حيث أطلقتها وزارة الإسكان بالسعودية لكي تتمكن الأسر السعودية من التعرف على لأهم المشاريع السكنية المتوفرة ومن ثم التقديم عليها بعد التسجيل بالمنصة ومنذ انطلاق المنصة بدأت عدد الأسر السعودية المستفيدة 225 ألف و 761 أسرة بلغ عدد الأسر التي استلمت المسكن وأقامت فيه 187 ألف و 283 أسرة وذلك من بداية البرنامج حتي نهاية عام 2021 وتستمر المنصة في تقديم المشاريع والخدمات السكنية المتنوعة للمواطنين وفي هذا المقال سوف نطلعكم على المشاريع المقدمة وخطوات حجز قطعة أرض.

مشروع جنان بالمدينة المنورة

هو أحد المشاريع السكنية المقدمة وحدات تحت الإنشاء ويقع في شمال المدينة المنورة ويوفر المشروع 280 وحدة سكنية يمكن الاستفادة بها بمساحات وتصاميم تناسب تطلعات المستفيدين للحصول على السكن المناسب ويمكن الدخول على الرابط للتعرف على المزيد من المعلومات الخاصة بالمشروع والتقديم للحصول على وحدة سكنية به.

مشروع نزل الحزم بالرياض

يقدم هذا المشروع وحدات سمنية ( شقق) تحت الإنشاء بمدينة الرياض حيث بلغ عدد الوحدات بالمشروع 348 وحدة وبدأت فترة الحجز بالمشروع منذ 17/ 11/ 2021 ومتاحة إلى الآن ويبدأ قيمة القسط الشهري 1737 ريال سعودي، كما يوجد العديد من المشروعات الأخري المقدمة مثل مشروع أريس السكني ويقع في المنطقة الشرقية بمدينة الخبر ومشروع أكنان العوالي بمكة المكرمة ومشروع زاهية السكني وغيرهم من المشاريع الأخري بمناطق المملكة.

منصة سكني وخطوات حجز قطعة أرض

اعلن برنامج سكني عن إطلاق 9 مخططات سكنية بالحصول على قطعة أرض مجانية بعدد أكثر من 11 ألف قطعة موزعة بين خمس مناطق من مناطق المملكة ومنها الرياض ومكة المكرمة والجوف وحائل وعسير ويكن حجز قطعة أرض بالمنصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على خدمة الدعم لوزارة الإسكان. من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية. من سكني قم بالضغط على حجز أرض سكنية بعدها يتوجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة. الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. يتم مطابقة المعلومات لمعرفة مدي استحقاق الدعم من عدمه.

عند ظهور حالة المستحق ( مستحق) يتوجب عليك القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

عليك كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

قم بالضغط على منتجات سكني وبعدها قم بالضغط على خيار البناء الذاتي.

قم بالضغط على خيار الأرضي بعدها حدد نوع المشروع والمنطقة التي تريد الحجز بها.

اضغط على بحث ثم اختار أحد المشاريع الموجودة واضغط على معاينة.

بعد ذلك حدد رقم البلوك ورقم القطعة وقم بالضغط على بحث.

قم بتأكيد الحجز وأدخل رمز التفعيل الموجود بجوالك من أجل التأكيد وتوقيع العقد لإتمام عملية الحجز.

كما يمكن التواصل مع برنامج الإسكان والإطلاع على التفاصيل والمعلومات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 199090 أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني.