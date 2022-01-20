قرض يبدأ من 50 ألف بدون كفيل للمتقاعدين وإعادة التمويل بعد سداد 20%

التمويل الشخصي هو اقتراض مبلغ مالي مناسب لقضاء حاجة المواطن أو المقيم الذي يريد أن يحصل على مبلغ مالي لشراء اللوازم التي يحتاج إليها، ولا يريد أن يقترض من شخص خارج البنك أو الشركة، خصيصا أن البنك السعودي المركزي أعد قائمة من البنوك والشركات السعودية والتي توفر أقوى عروض التمويل الشخصي أو تمويل السيارات، وهذا للجميع لتوفير الراحة والأمان لهم ولا داعي للاستعجال أو الخوف، فيمكنك عمل مقارنة بين العديد من البنوك والشركات لتصل إلى الأفضل لك، وعلى ذلك ستحصل على تمويلك المثالي والمتوافق معك.

قرض للمتقاعدين بدون كفيل

هل تبحث عن أفضل عروض التمويل المناسبة لك، فلك أفضل الحلول وتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قرض بدون فوائد لمن بدون وظيفة، مع إمكانية الحصول على التمويل مرة أخرى ولكن بشرط أن يكون قد تم سداد قيمة 20% من قيمة القسط الأول، بجانب أن التمويل سوف يصل إلى مليون ونصف ريال، قرض للمتقاعدين يبدأ من 5000 ريال، ولكن التمويل الأساسي فهو يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال، والقرض بدون كفيل فهو لا حاجة لوجوده، كما يمكنك أن تحصل على تمويل إضافي في حالة زيادة الراتب التقاعدي والإعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة لا قدر الله، ولا يتم مطالبة الورثة بأي مبالغ، والتمويل بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، ويجب أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 3500 ريال، وبحصولك على القرض سوف تحصل على نقاط وااو، بطاقة صراف آلي، حساب راتب.

شروط ومتطلبات الحصول على القرض التقاعدي

يمكنك أن تحصل على القرض إذا كان العمر من 38 عاما وحتى 65 عاما، والتمويل للسعوديين فقط ولكن عند طلبك الحصول على إعادة التمويل فهو يصلح للمواطن والمقيم ولكن بشرط أن يكون هناك تمويل قائم بالفعل، والبنك السعودي للاستثمار يقدم لك تمويل الأصالة ومنها التمويل الشخصي والتمويل التأجيري للسيارات وأيضاً لك تمويل سداد المديونية لأي من البنوك الأخرى، وطلبك يستغرق 5 دقائق حتى تحصل على كل ما تريد، ويجب عليك أن يكون معك الأوراق والمستندات المطلوبة وهي أن تقوم بتعبئة نموذج طلب التمويل للمتقاعدين، وصورة الهوية الوطنية، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ومختوم من البنك، خطاب تعريف بالراتب، وخطاب تحويل الراتب إلى البنك ويكون مصدق؟