مواصفات شاومي Xiaomi 12 Ultra الجديد والسعر المتوقع

أهم مواصفات شاومي Xiaomi 12 Ultra الجديد والذي تم الإعلان عن انطلاقه في السوق الصينية منذ أسابيع قليلة، كأحد الهواتف الجديد التي نستهل بها عام 2022، لعشاق التقنية الحديثة من يرغبون في اقتناء احدث المنتجات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا نقل البيانات، فجانب هواتف ريدمي 12، و ريدمي 12 ألتر، وهاتف مي 12 إكس، جاء تلك الإصدار ليقدم عدد من التقنيات الهامة التي قد تكون مطلب لدى البعد من هواة التصوير أو الألعاب والاستخدامات الشاقة، وحرصنا على التركيز على يعض الخصائص والتقنيات والسعر المتوقع لمي 12 ألتر.

أهم مواصفات Xiaomi 12 Ultra

أعلنت شركة شاومي عن أهم التقنيات الجديدة التي ستظهر بها سلسلة الهواتف الأحدث، وتعرفنا قبل سابق على أهم مواصفات مي 12، على رأسها المعالجات الحديثة التي تعد من بين الأفضل في فئتها، وسوفن نعرض في تلك السطور عدد من تلك المواصفات وهي:

يدعم الجوال إمكانية NFC. سعة البطارية 5000 ملي أمبر. أبعاد هاتف شاومي 12 ألترا من أبعاد 164.3×74.6 ×8.4 ملم. مما يزن حوالي 234 جراما. شرحتي اتصال من النوع نانو sim . دعم أجيال شبكات الاتصال التالية (2G، 3G، 4G، 5G) خامات الجوال مصنوعة من واجهة زجاجية بالكامل وخلفية زجاجية مع إطار من معدني من الألومنيوم. سماعات هاتف Xiaomi 12 Ultra من النوع ستريو. مقاوم للماء وفق تصنيف IP68 . الشاشة من النوع الاموليد. تردد الساسة 120 هرتز المعالح من نوه سناب دراجون 898 جي. معالج الروسوميات من نوع أدرينو 730 . بصمة مدمجة في الشاشة للوجعه او الأصبع. البطارية تدعم نظام الشحن السريع بشاحن 66 وات، ويتم شحن بطارية الهاتف في مدة تقارب ثلث ساعة.

مواصفات كاميرا مي 12 ألتر

من بين اهم التقنيات التي يحرص الكثيرون على معرفتها هي خصائص الكاميرات الخلفية والأمامية.

الكاميرا الخلفية تأتي من ثلاثة كاميرات الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل كأول هاتف به هذه الدقة وبفتحة عدسة F/2.0 ، كما تأتي الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل عدسة F/4.1 للتصوير الماكرو. والكاميرا الثالثة المتخصصة في تصوير الواسع وهي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدستها F/2.2.

الكاميرا الأمامية في مواصفات شاومي 12 ألترا تأتي منفردة بدقة 20 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.2.

سعر هاتف Xiaomi 12 Ultra

يختلف السعر على حسب مساحة الذاكرة الداخلية، والذاكرة المؤقتة، على النحو التالي: