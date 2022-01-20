نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور 1443 شروط التسجيل وموعد إيداع معاش الضمان للمُستفيدين الجدد عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اليوم عبر موقع ثقفني نيوز تفاصيل أكثر عن الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أصبح الضمان الاجتماعي المطور من الموضوعات التي تحظي بأهمية كبيرة في الوقت الحالي، وذلك بسبب رغبة عدد كبير من الأفراد في معرفة شروط التسجيل في المعاش، والموعد الرسمي لصرف الدفعة الأولي للمستفيدين الجدد، حيث تم طرح المعاش إلي العديد من الفئات المختلفة من محدودي الدخل والأسر الفقيرة الأكثر احتياجاً، في المملكة العربية السعودية لكي يحظوا بفرصة في تحسين دخلهم الشهري، وفيما يلي نقدم مزيد من المعلومات.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ولكي تعلم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية، وفقاً لوزارة الموارد البشرية السعودية، يمكن متابعة الفيديو الموضح أعلاه مع إتباع الخطوات الآتية.

أولا .. قم بزيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي). ثانياً .. ومن قم بالتسجيل الدخول في المنصة الالكترونية. ثالثاً.. قم بالدخول على الملف الموحد ضمن الاختيارات المحددة أمامك. رابعاً.. ثم اضغط علي الموافقة على الإقرار الظاهر أمامك. وأخيرا .. قم بمتابعة إجراءات الطلب مع الوزارة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية في السعودية علي ضرورة تواجد مجموعة من الشروط في المستحق للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور، وتأتي أبرزها ضرورة الالتزام ببرامج التوظيف والتدريب التي تضعها الوزارة للقادرين من الأسرة، وأن دخل المتقدم يقل عن الحد الأدنى “1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة”، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بالمملكة العربية السعودية باستمرار، الاشخاص الأيتام والمساكين والأرامل ومن يحمل بطاقات تنقل، إلي جانب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، لابد أن يتم الالتزام بتقديم خدمات الصحة والتعليم إلي المستفيدين، بالإضافة إلي أن لا يقيم المتقدم في إحدي دور الإيواء التي ترعاها الدولة، ألا يكون المسجل من أصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي السياق ذاته قد أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه تم إعلان قبول الدفعة الأولي من المتقدمين للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور عن طريق رسائل نصية علي هواتف المستحقين SMS، وبالفعل من المقرر أن يتم الاعلان عن موعد الصرف بشكل تدريجي، وفي حالة تواجد أي استفسار يرجى كتابته في صندوق التعليقات أسفل المقال.