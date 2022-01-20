نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العودة إلى المدارس 2022 تخفيضات 40% عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس 2022 تخفيضات 40% عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية، يتوفر عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية و اللاب توب و التاب، حيث يتوفر بيورر مجفف الشعر بسعر 149 ريال بدلاً من 172 ريال خصم 14%، يتوفر بيبي ليس فرشاة شعر حرارية بسعر 149 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 22%، يتوفر سافال مكواة بخار للرحلات 700 وات بسعر 39 ريال بدلاً من 60 ريال خصم 35%، كما يتوفر عرض خاص على بيور باور حلاقة الشعر 6 في 1 بسعر 19 ريال.

عروض العودة إلى المدارس 2022

يتوفر تيفال شواية كهربائية 1700 وات بسعر 319 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 20%، يتوفر كينوود قلاية هوائية 1800 وات سعة 5.5 لتر بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 15%، يتوفر مولينكس عصارة 800 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض بن داوود تخفيضات على الأجهزة الكهربائية ديلونجي صانعة القهوة 1000 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 10%، يتوفر براون خلاط كهربائي بسعر 379 ريال بدلاً من 439 ريال خصم 14%، يتوفر بي أند دي وعاء الطعام متعدد الوظائف 600 وات سعة 1.2 لتر بسعر 69 ريال بدلاً من 85 ريال خصم 19%.

تخفيضات 40% عروض بن داوود

يتوفر بي أند دي غلاية كهربائية 1800 وات سعة 1.8 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 34%، يتوفر بي أند دي صانعة القهوة 500 وات سعة 300 مل بسعر 39 ريال بدلاً من 64 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود عروض على الشاشات توشيبا شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 2199 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 19%، يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 10%.

العودة إلى المدارس تخفيضات 40%

يتوفر دورا شاشة ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 17%، يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 50 بوصة بسعر 1799 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس 2022 أي لايف تاب 7 بوصة تقنية الجيل الرابع 4G سعة 16 جيجابايت و1 جيجا رام بسعر 199 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 40%، يتوفر هواوي تاب 10.1 بوصة تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و3 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، كما يتوفر عرض خاص ضمن عروض بن داوود على ديل لاب توب 15.6 بوصة إنتل كور اي 3 بسعر 1649 ريال.