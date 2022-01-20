الملك سلمان: إعفاء المتعثرين من سداد القروض طريقة تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي

مصرف الراجحي أحد أبرز وأهم المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذي تم إنشائه عام 1957 م، ويقدم بنك الراجحي عدد مهم جداً من الخدمات والاستثمارات التي تهم مواطني السعودية والعاملين بالقطاعات الخاصة والعامة، وكذلك القطاعات الشبه حكومية والقطاعات العسكرية، كما يقدم بنك الراجحي الإسلامي خدمات تمويلية لفئات عديدة وبدون وظيفة أيضاً، كقرض بدون وظيفة يصل إلى 300 ألف ريال من بنك الراجحي، كما أطلق مصرف الراجحي حملة لمساندة عملاء المصرف وتحمل أعباء حياتهم، ولهذا فقد يقدم مصرف الراجحي إعفاء المتعثرين من سداد أقساط القروض المتبقية وطريقة تقديم طلب الإعفاء وما الشروط والخطوات التي يجب علي المستفيد توفيرها.

إعفاء بنك الراجحي

يعتبر تقديم طلب إلي مصرف الراجحي للحصول علي إعفاء من المشكلات الأساسية التي تواجهه العملاء المتعثرين في سداد الأموال، فبسبب الظروف السيئة التي تأثر بها العالم وهو انتشار الفيروس الذي يطلق عليه كوفيد تأثرت الأنشطة الاقتصادية في المملكة مما تأثر بها الكثير وتأجلت عمليات الدفع إلى البنوك، كما طالب عدد كبير جداً من المواطنين الملك سلمان عبر الخطابات المرسلة إلي الديوان الملكي بإسقاط أقساط القروض نظراً للظروف الصعبة، ولهذا فقد أقر الملك سلمان بتقديم خدمة إعفاء بنك الراجحي إلى عدد كبير من المواطنين وفقاً لشروط محددة، حيث تعهدت الحكومة السعودية بتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين لعيش حياة كريمة، ولهذا فقد نعرفكم في السطور التالية طريقة التقدم بطلب الحصول على إعفاء الراجحي من سداد قيمة أقساط القرض.

طريقة تقديم طلب الحصول علي إعفاء من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي إعفاء لتسهيل الحياة علي المواطنين الغارمين والمتعثرين، وذلك بعد هبوط النشاط الاقتصادي وبأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، فقد يتمكن المواطن من تقديم الطلب عبر الديوان الملكي بملأ نموذج يوضح الحالة المادية للعميل والظروف التي يواجهها، وأو التقديم من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، فخطوات التقديم كالأتي: