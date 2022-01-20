الكهرباء السعودية تكشف شروط إيصال الخدمة بدون صك ملكية 2022

تلقت الكهرباء السعودية عبر حساب العناية بالمشتركين، الذي خصصته الشركة للرد على استفسارات ومشكلات المشتركين المقدمة، تساؤل من أحد المشتركين، يتساءل فيه عن الاشتراطات والآليات التي يمكن من خلالها، توصيل الخدمة والاستفادة بها في حالة عدم وجود صك ملكية، حيث قال المشترك في التساؤل الذي أرسله لحساب الشركة “هل يتم إيصال الخدمة للأراضي بدون صكوك من دون التقديم للبلدية”.

اشتراطات إيصال الخدمة في حالة عدم وجود صك ملكية

وكشفت الشركة السعودية للكهرباء من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قائمة الاشتراطات والآليات المتبعة في تلك الحالة من الشركة، فقالت ردًا على التساؤل الذي ورد إليها، أن هذه الحالة يتم فيها، تطبيق ثلاث اشتراطات هي:

تقديم خطاب موافقة يتم استخراجه من البلدية.

تنفيذ التأريض.

تجهيز موقع ليتم فيه تركيب عداد الكهرباء.

كما أضافت الشركة السعودية للكهرباء، أنها تقوم باستقبال طلبات التقديم من المواطنين الراغبين بالمملكة، من خلال موقع الشركة الإلكتروني، عبر رابط الخدمة المخصصة لاستقبال طلبات العملاء الجدد.

حالات يحق للمستهلك بالتعويض فيها

وفي سياق متصل، كشفت شركة الكهرباء السعودية، عن الحالات التي يحق للمستهلك فيها التقديم على تعويض والحصول عليه من الشركة، وكانت الحالات التي تم الكشف عنها من الشركة تشمل الآتي: