الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف الاستيطان
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، سلطات الاحتلال إلاسرائيلي، الى وقف الاستطيان وعمليات هدم المنازل الفلسطينية، معتبرا أن توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء، التي ينفذها الاحتلال، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة وتقلل من احتمالات تحقيق سلام دائم.
وحسب وكالة (معا) الاخبارية، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، تعقيبا على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية تمثل خطراً يؤدي إلى تأجيج التوترات على الأرض وتساهم في الاتجاه المقلق المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال إلاسرائيلي، إلى عدم المضي قدمًا في خطة بناء أكثر من 1450 وحدة سكنية استيطانية بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، والتي من شأنها تقويض إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حثها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمنح الأطراف الدعم الكامل لفتح الطريق نحو استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن.
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