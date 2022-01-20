الرئيس التونسي: القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، إن "القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون".
وشدّد سعيّد، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج، على أن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى.
وذكّر بتمسّكه بتطبيق القانون على الجميع وبرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان "خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة".
وأضاف: "القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون، كما أنه ليس هناك أي نيّة لتركيع القضاء، ولكن لن أترك أيضا التونسيين والتونسيات لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم".
وأوضح الرئيس التونسي: "كل يوم هناك محاضر في التجارة والإرهاب، يوم أمس تمّ تسريح إرهابيين اثنين بعد عمل مضن قامت به قوات الأمن، وأتساءل بناء على أي نص تمت تبرئتهم".
وأردف قائلا: "أنا لا أجلس هنا على أريكة القاضي، ولكن لدي من المعلومات الكثير عن عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء".
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