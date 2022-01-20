السعودية: الملاحة الجوية فى المملكة آمنة من تداخلات شبكات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - أوضحت الھيئة العامة للطيران المدنى وھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الخميس أن أنظمة الملاحة الجوية فى أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، كما أن الترددات المستخدمة فى النقل الجوى تكفل سير الملاحة الجوية دون حدوث أى مخاطر للتداخل وتلبى متطلبات مستخدمى الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيھا أقصى درجات السلامة الجوية.





وأكدت الھيئة العامة للطيران المدنى - فى بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية - أنھا تعمل باستمرار على تحديث وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وتتابع عن كثب التطورات التقنية بما فيھا المعايير الجديدة لترددات شبكة الجيل الخامس، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة على حركة النقل الجوى والنمو المتسارع لحركة الطيران فى المنطقة مع التركيز على عنصر السلامة، وتحقيق أعلى معايير فى انسيابية الحركة الجوية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو). من جانبھا، أكدت ھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن النطاقات الترددية لشبكة الجيل الخامس فى المملكة محددة وفق معايير فنية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية لأكثر من 40 دولة حول العالم، مشيرة إلى دورھا يحرص على تمكين خدمات ذات موثوقية عالية وبشكل آمن لجميع المستخدمين والتى منھا أنظمة الملاحة على متن الطائرات، وأن ھذه الأنظمة المستخدمة فى مأمن من مخاطر التداخلات الراديوية عبر شبكات الجيل الخامس.

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