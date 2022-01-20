قتيلان على الأقل و26 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة فى لاهور

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم شرطة لاهور لوكالة "فرانس برس" إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية".
وقال موقع "ذا نيوز" إن الانفجار أسفر عن "تحطم نوافذ المبانى المجاورة، فيما تضررت العديد من الدراجات النارية".
ولم تتبن أى جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ ديسمبر، فى أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة "طالبان" الباكستانية.
وأعلنت "طالبان" باكستان، المحلية القريبة من أفكار "طالبان" الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.
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