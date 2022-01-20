نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الساعات الماضية تفعيل الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات العراقية في جميع التخصصات في الأيام الأخيرة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ذلك وقامت بتوفير الرابط الإلكتروني الذي يساعد الطلاب في الحصول على الخدمات التعليمية والتعرف على النتائج إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد، من خلال الفقرات التالية نستعرض لكم الرابط لمعرفة نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 برقم الامتحان الخاص بالطالب.

رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم في القبول الموازي يبلغ نحو 22 ألف طالب في مختلف جامعات العراق، حيث أن الوزارة أوضحت أن الفصل الدراسي الاول ينطلق رسميا يوم 27 كانون الثاني، فإن الطلاب ينتظروا تقديم نتائج القبول الموازي رسميًا في الساعات القادمة، بعد التأكيد على الانتهاء رسميًا من جميع أعمال المراجعة ومراقبة نتائج الطلاب، بحيث يتم عرض النتائج رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتسهيل علي الطلاب أمور الحصول على النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتسهيل عملية استخراج نتائج القبول الموازي الخاصة بالطلاب عن طريق المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم وذالك من خلال متابعة الخطوات التالية:

أولا يقوم الطالب بدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثانيا يقوم باختيار الاستفسارات الخاصة بنتائج القبول الموازي للجامعات العراقية من خلال هذا الموقع.

ثم يتم إدخال الطالب رقم امتحانه وكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

ثم يضغط علي أيقونة الاستعلام ليتم عرض نتيجة القبول على الفور كما يتم عرض كل ما يتعلق بتفاصيل القبول الموازي.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.