بهذا الموعد.. فرنسا تقرر تخفيف قيود كورونا

قررت الحكومة الفرنسية تخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا تدريجيا، اعتبارا من 2 فبراير المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق اعتبارا من 2 فبراير.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إن الوضع الوبائي لكورونا بدأ في التحسن، وقد يتخذون قرارات جديدة لتخفيف قيود كورونا خلال الشهر المقبل.
وكانت فرنسا قد أبلغت عما يقرب من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا الأربعاء، لتترك متوسط الإصابات لمدة سبعة أيام عند 320 ألف حالة.
ويوم الأحد، أعطت الحكومة الموافقة النهائية لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على تصريح لقاح، والذي سيتطلب من الشعب الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.
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