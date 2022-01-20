التحالف العربي يشن ضربات جوية لتدمير أوكار الحوثي بالحديدة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيا الحوثي بالحديدة.

وأشار التحالف العربي في بيان، إلى استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة، حيث تدير عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة عملياتها من موانئ الحديدة.

وأشار التحالف العربي إلى أن ميناء الحديدة يعد شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية.

وقال التحالف العربي إن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم، واستخدموه مظلة للحماية، وتهديد حرية الملاحة البحرية.

وكان التحالف العربي في اليمن قد أعلن في وقت سابق الخميس، استهدافه تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة.

وأكد أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري، لافتا إلى أن الميناء بات ثكنة عسكرية ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

والثلاثاء، أعلنت القوات المشتركة اليمنية، توجيه ضربات موجعة لمليشيات الحوثي غرب محافظتي تعز والحديدة باليمن.