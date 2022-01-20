بايدن: أى هجوم روسى ضد أوكرانيا سيقابل برد اقتصادى حاد

جدة - نرمين السيد - حذّر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس من أى تحرك روسى عسكرى تجاه أوكرانيا، قائلاً إن أى هجوم روسى سوف يُقابل برد اقتصادى حاد ومنسق، "قد ناقشته بالتفصيل مع حلفائنا".





ونقلت شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن بايدن قوله، خلال فعالية اقتصادية محلية، إنه "إذا تحركت أى وحدات روسية مجمعة عبر الحدود الأوكرانية، فإن هذا غزو". وأضاف بايدن أنه كان واضحاً تماماً فى حديثه السابق مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، موضحاً أن الأخير "ليس لديه سوء تفاهم". وتابع بايدن أن الرد الاقتصاد المُشار إليه "تم تفسيره بوضوح شديد للرئيس بوتين". وشدد الرئيس الأمريكى على أن روسيا سوف تدفع "ثمناً باهظاً إذا ما قرر بوتين الغزو".

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