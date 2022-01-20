تركيا تعلن إنقاذ 43 مهاجرا قبالة ولايتي موغلا وإزمير

أعلنت تركيا، إنقاذ 43 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم القوات اليونانية على التوجه إلى المياه الإقليمية لتركيا قبالة ولايتي موغلا وإزمير.
وقالت قيادة خفر السواحل التركي، إنها تلقت بلاغا بوجود مهاجرين غير نظاميين قبالة قضاء "داتشا" التابع لموغلا.
وأوضحت أن فرقها نفذت عملية في المنطقة وتمكنت من إنقاذ 5 أجانب كانوا على متن طوف نجاة، وتبين أن الجانب اليوناني أجبرهم على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية.
وفي بيان منفصل، قالت القيادة إن فرقها أنقذت أيضا 38 مهاجرا قبالة قضاء "ديكيلي" التابع لإزمير، موضحة أن التحريات أظهرت بأن القوات اليونانية أجبرت هؤلاء على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية.
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