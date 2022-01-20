أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أي دخول للعسكريين الروس إلى الأراضي الأوكرانية سيعد عملية "غزو"، متوعدا "بدفع روسيا ثمنا باهظا لو قرر رئيسها، فلاديمير بوتين، مهاجمة أوكرانيا".
وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزوا".
وشدد بايدن من جديد على أنه "أكد لبوتين خلال اتصالاتهما أنه إذ قرر الأخير تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمنا باهظا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "قال وزير الخارجية الأوكراني إنه متأكد من دعم الولايات المتحدة. إن لديه الحق في ذلك".
ويأتي هذا التصريح بعد أن قال بايدن، في وقت سابق من الخميس، إن "غزوا محدودا لأوكرانيا من قبل روسيا" قد يؤدي إلى رد فعل أقل شدة من قبل الناتو، الأمر الذي أثار انتقادات من السلطات في كييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: أي دخول للعسكريين الروس إلى أوكرانيا سيعتبر عملية غزو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.