نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول الحصول على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها داخل جميع المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل سنستعرضه و نتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع ونستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التفاصيل المطروحة حول نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها مؤخراُ على مستوى جميع المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان،حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على العراقية على انتهاء رسمياً من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي على مستوى كافة المحافظات العراقية، حيث أكد مصدر رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم العراقية فيما يتعلق بعدد الطلاب المقبولين فى القبول الموازي الذي قد وصل عددهم الى22 الف طالب وطالبة من بينهم نحو 3500 طالب وطالبة، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي ترفع عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء في تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج

هذا وقد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية العام الدراسي الجديد على مستوى كافة المراحل التعليمية العراقية سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل وذلك بالنسبة لطلاب المدارس العراقية او طلاب التعليم الجامعي، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير في مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم عبر موقعكم الاخبار العارضة نيوز على رأس مدار الساعة