رابط التسجيل في الدعم السكني 1443 وأهم شروط القبول عبر منصة سكني sakani.housing

نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني نيوز مزيد من المعلومات حول شروط الحصول على دعم برنامج سكني في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن توصيل الدعم إلي 55.400 ألف أسرة مستحقة في جميع مدن ومناطق المملكة، حيث دعي برنامج سكني المواطنين إلي سرعة الحجز من خلال الموقع الرسمي للحصول على دعم الوحدات السكنية التي تتنوع ما بين وحدات الفلل والشقق والتاون هاوس، بإجراءات بسيطة وشروط استحقاق مناسبة للجميع، وفيما يلي نقدم لكم مزيد من التفاصيل.

موعد صرف الدعم السكني 1443

أعلنت وزارة الاسكان السعودية عن موعد محدد لتقديم الوحدات السكنية إلى المستحقين، وفقاً إلى الشروط التي تم وضعها منذ البداية عند التسجيل في دعم السكن، وذلك لمن لم يملك أي منزل أو وحدات سكنية، حيث تعمل الوزارة علي دعم المواطنين من أجل تحمل تكاليف الاسكان، على أن يتم تحويل الأموال إلى المستحقين إلى يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، الموافق 21 جمادى الثاني 1443.

شروط دعم برنامج سكني

لابد على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصوره دائمة.

في حالة كان المتقدم من السيدات لا يقل العمر عن 25 عام.

لابد من تواجد مصدر للدخل أو راتب شهري.

تقديم كافه الأوراق التي تثبت احقيتك للدعم.

لا يكون قد تم تقدم للحصول علي دعم من أي برنامج آخر.

خطوات التسجيل في برنامج سكني

اتاحت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الخطوات الآتية، التي يتم اتباعها لتقديم طلب في برنامج سكني للحصول علي مساعدة سكنية، علي شكل راتب أو علاوة، أو قطعة أرض، وهي علي النحو التالي.