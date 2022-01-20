أخبار اليمن : 45 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنية

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45 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنية

شن طيران العدوان السعودي اليوم 45 غارة على محافظات مأرب وشبوة والبيضاء وحجة. 45 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنيةشن طيران العدوان السعودي اليوم 45 غارة على محافظات مأرب وشبوة والبيضاء وحجة. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ20 غارة مديرية الجوبة و7 غارات مديرية الوادي، و3 غارات مديرية صرواح وغارة على مديرية حريب مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 5 غارات على مديرية عين، وغارتين على بيحان بشبوة، و3 غارات على مديرية الصومعة و3 غارات على مديرية الملاجم في البيضاء، وغارة على مزارع الجر بمديرية عبس بحجة.

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