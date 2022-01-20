الادعاء العام فى برلين يحقق فى اتهامات بالاختلاس ضد حزب الخضر

جدة - نرمين السيد - وطبقا لتقارير إعلامية نُشِرَت اليوم الخميس، فقد أكد متحدث لحزب الخضر أن هذه التحقيقات تتعلق بمشاركة كل أعضاء المجلس التنفيذى الاتحادى فى إصدار قرارات بدفع ما يُعرَف بـ "مكافآت كورونا"، التى تم صرفها لكافة أعضاء المكتب الاتحادى، وإلى المجلس التنفيذى الاتحادى.

يذكر أن المجلس التنفيذى الاتحادى لحزب الخضر المشارك فى الائتلاف الحاكم فى ألمانيا يترأسه مناصفة وزيرة الخارجية الألمانية، انالينا بيربوك، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك.

يشار إلى أن "مكافآت كورونا" محل التحقيق تبلغ 1500 يورو (1700 دولار) للشخص الواحد لجميع موظفى المكتب الاتحادى لحزب الخضر فى الشتاء الماضى، وكان الغرض منها التعويض عن المجهود الإضافى المترتب على العمل من المنزل.