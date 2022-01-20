الرئيس التونسى: لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه

جدة - نرمين السيد - وقال قيس سعيد - خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج اليوم الخميس- إن الحريات مضمونة فى تونس أكثر من أى وقت مضى، موضحا تمسّكه بتطبيق القانون على الجميع ورفض مظاهر العنف والتجاوزات من أى طرف كان خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة.

فى سياق آخر، أكد الرئيس التونسى، ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التفريط فى أى شبر منها، ووضع حدّ لكل مظاهر الاستيلاء عليها من أى طرف كان، وانهاء ممارسات توزيعها بناء على انتماءات حزبية وسياسية وعائلية.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة ومحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فى قصر قرطاج، اليوم الخميس.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد التقى نجلاء بودن رمضان، لمناقشة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف القضاء، وتطرق اللقاء إلى الملفات الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، وخاصة ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات فى تونس.