البرلمان النمساوى يوافق على قانون فرض لقاحات كورونا إجباريا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس البرلمان النمساوى فولفجانج سوبوتكا -فى تصريح مساء اليوم الخميس- إنه بالرغم من اعتراض عدد من ممثلى الاحزاب المعارضة على مشروع القانون، لكن الحكومة نجحت فى الحصول على أكثرية كبيرة فى الجلسة العامة للمجلس اليوم وتمرير مشروع القانون.

وأشار إلى أن المناقشات استمرت عدة ساعات، وقد حظى مشروع القانون، بموافقة حزبى الائتلاف الحكومى "الشعب والخضر" إلى جانب حزبى الاشتراكى الديمقراطى (ونيوس).

يشار إلى أن مناقشات الجلسة العامة كانت مستمرة منذ التاسعة صباح اليوم وامتدت لساعات طويلة وتضمت حملة معارضة شرسة للقانون من حزب الحرية اليمينى.