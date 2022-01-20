لبنان: انحسار «العاصفة هبة» بالتزامن مع موجة الجليد

جدة - نرمين السيد - بدأت العاصفة الثلجية "هبة" HIBA التى يتعرض لها لبنان فى الانحسار اليوم مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة مع تساقط الثلوج على ارتفاع منخفض والحاق اضرارا بالأراضى الزراعية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والبلديات ووزارة الأشغال جهودها فى إعادة فتح الطرق التى أغلقتها الثلوج على مدار اليومين الماضيين.





وتوقعت الأرصاد الجوية بلبنان أن تحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد فى المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت المقبل.

ولا تزال عناصر الدفاع المدنى تبذل جهودها لجرف الثلوج التى تراكمت على الطرق العامة بالمناطق الجبلية وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

ووصلت درجات الحرارة الى ما دون الصفر على المرتفعات المتوسطة، مما أدى إلى تجمد المياه داخل الخزانات على أسطح البنايات وانقطاعها عن معظم المنازل والشقق السكنية.

وتقوم البلديات برش الملح على المناطق التى تغمرها الثلوج والتى لا تصل إليها أشعة الشمس لإذابة الجليد وفتح ممرات تسمح بعودة حركة السير، مع التنبيه على المواطنين بتوخى الحذر والتزام البيوت إلا للضرورة وخصوصا فى الصباح الباكر.

وتقوم الأجهزة الأمنية يوميا بتحديد الطرق الجبلية التى لا يمكن المرور فيها إطلاقا، كما تسمح لسيارات الدفع الرباعى والسيارات المزودة بسلاسل حديدية على إطاراتها بالمرور فى طرق محددة.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لمنخفض جوى جديد بدءا من يوم الأحد مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.