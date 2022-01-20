نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل اكثر من 5000 شدة في 3 دقائق طريقة مضمونة 100% في المقال التالي
شحن شدات ببجي، هناك مجموعة من الألعاب الفريدة التي يفضلها عدد كبير من محبي الألعاب وتعتبر لعبة ببجي واحدة من هذه الألعاب الشيقة التي يدمنها الكثير من الناس، ولأن هذه اللعبة تحتاج لشحن لكي يستطيع اللاعب الانتقال من مرحلة لأخرى لذلك لابد من معرفة الطريقة التي يتم شحن شدات ببجي بها.
شحن شدات ببجي بطريقة شرعية 100% في ثواني 1500 شدة
شحن شدات ببجي
في حالة قيام المستخدم بشحن لعبة ببجي بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص باللعبة يحصل المستخدم على هدايا متنوعة، يعتبر سلاح M4 من أهم الهدايا التي تُقدم للمستخدم.
كما يحصل المستخدم على تصميمات رائعة ومميزة للعبة دون دفع أي رسوم عليها بمجرد شحن شدات ببجي عن طريق الموقع الرسمي الخاص باللعبة.
طريقة شحن شدات ببجي هاتف محمول من الموقع الرسمي
- ظل مستخدمي لعبة ببجي يبحثون فترة طويلة عن طريقة يتم بها شحن شدات ببجي المتاحة على الهواتف المحمولة بواسطة الموقع الرسمي.
- خاصة بعد الطرق الغير آمنة الخاصة بالشحن التي كان يتبعها مستخدمي لعبة ببجي وكانوا يتعرضون لسرقة الحساب الخاص بهم.
- لذلك لن يتم شحن شدات ببجي إلا عن طريق الموقع الرسمي للعبة بهدف حماية المستخدم من السرقة.
- الأمر الذي ترتب عليه قيام الإدارة الخاصة باللعبة بعمل موقع رسمي وهو Midasbuy ويعتبر هذا الموقع هو الموقع الرسمي لهذه اللعبة ولا يوجد موقع آخر.
خطوات شحن شدات ببجي هاتف محمول
يتم شحن شدات ببجي بواسطة بعض الخطوات التي منها الآتي:
- تسجيل الدخول على موقع اللعبة الرسمي Midasbuy المسؤول عن شحن شدات ببجي، إما عن طريق حساب قديم أو إنشاء حساب آخر جديد.
- بعد تسجيل الدخول سوف يظهر للمستخدم مجموعة من الخدمات، يجب الضغط على “شراء”.
- ثم ادخال رقم ID الخاص باللاعب.
- لابد من تحديد الدولة التي يقيم فيها المستخدم.
- يتم تحديد الطريقة المناسبة للدفع كما يرغب المستخدم.
- تسجيل رقم التليفون ثم الضغط على كلمة “متابعة”.
- سوف يستلم المستخدم كود خاص به على الهاتف المحمول.
- كتابة كود التأكد المرسل داخل الخانات.
- وبهذه الطريقة تكون قد قمت بشحن شدات ببجي بطريقة صحيحة وآمنة عن طريق الموقع الرسمي.
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