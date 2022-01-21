النفط يتراجع رغم استمرار مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط، الخميس، بشكل طفيف بعد أيام عدة من المكاسب التي دفعت الأسعار للارتفاع لأعلى مستوى لها في سبع سنوات بسبب مخاوف من شح الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.07 بالمئة لتبلغ عند التسوية 88.38 دولار للبرميل.

وارتفع الخام المرجعي إلى 89.17، الأربعاء، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وصعد برنت 13 في المئة منذ بداية العام.

وفقدت العقود الأميركية للخام الأميركي الخفيف تسليم فبراير ستة سنتات أيضا أو 0.07 في المئة لتبلغ عند التسوية 86.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي 15 في المئة منذ بداية العام. وبلغت عقود الخام الأميركي تسليم مارس عند التسوية 85.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 25 سنتا.