وزير الدفاع الأسترالى: سنتصدى لأى هجمات إلكترونية من دول معادية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى معرض تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسترالى قبل المشاورات الوزارية السنوية المقرر إجراؤها بين أستراليا وبريطانيا غدا الجمعة، وسيشارك فيها وزيرا الدفاع والشئون الخارجية الاستراليان مع نظيريهما البريطانيين بن ولاس وليز تروس.
وقال وزير الدفاع الأسترالى إن بلاده وبريطانيا ستتصدى لأى هجمات الكترونية من الصين وروسيا وإيران، مضيفا أنه سيتم خلال اجتماع الجمعة التركيز على الشئون الالكترونية، لأن بريطانيا واستراليا تتعرضان لهجمات منتظمة من "روسيا والصين وايران ودول أخرى"، وإن البلدين سيتصديان لهذه الهجمات.
وتابع: سيتم خلال المباحثات تحديد المجالات، التى يمكن أن تتعاون فيها استراليا وبريطانيا بمنطقة الاندو - باسيفيك، وذلك بالإضافة إلى بحث برنامج أستراليا الخاص بالغواصات النووية.
ولفت وزير الدفاع الأسترالى إلى أن التحالف الدفاعى الجديد مع بريطانيا والولايات المتحدة تحالف مهم بالنسبة لأستراليا، قائلا "إن هاتين الدولتين، كبيرتان ولديهما آليات عسكرية كبيرة، وأنهما حليفتان مهمتان لنا كدولة صغيرة سكانيا وستقفان إلى جانبنا إذا تحركنا لردع دول ومنعها من إنتهاج سلوك عدوانى ضدنا".
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