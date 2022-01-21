فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة كورونا اعتبارا من هذا الموعد

وأوضح كاستكس أنه سيتم إلغاء القيود الصحية فى الأماكن العامة اعتبارا من 2 فبراير، أى بعد 9 أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح المقرر الاثنين والتى تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهى ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه.
وسيكون العمل عن بعد "موصى به"، وسيعاد فتح النوادى الليلية فى 16 فبراير، بينما يتوقع أن يبقى فرض شهادة التلقيح الذى سيسمح "برفع معظم القيود المفروضة" رهن قرار سيصدر الجمعة فى المجلس الدستوري.
وستتمكن النوادى الليلية، التى أغلقت أول مرة طيلة 16 شهرا وأعيد فتحها فى يوليو وليتم إغلاقها من جديد فى 10 ديسمبر، من إعادة فتح أبوابها فى 16 فبراير.
وأيضا اعتبارا من 16 فبراير ستستأنف الحفلات الموسيقية التى يستطيع الحضور فيها القوف، بالإضافة إلى الشرب وقوفا فى الحانات وفى الملاعب ودور السينما ووسائل النقل العام.
وينظر كاستكس فى تخفيف القيود فى المدارس بعد العودة من العطلة الشتوية فى فبراير.
فى الوقت نفسه، أعلنت الحكومة فتح إمكانية تلقى الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.
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