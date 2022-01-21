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عمر شويل - جدة الغندورة وصلت وبعروض ولا في الأحلام. يا سعودي ويا سعودية إنها عروض شركة تويوتا للتقسيط راش 2022 ستاندرد الغندورة بقسط ولا في الأحلام تلك السيارة الـرياضية التي يحبها الجميع. المتوافرة لدى الوكيل عبداللطيف جميل بسعر منخفض للغاية وقسط ولا في الأحلام.

عروض شركة تويوتا للتقسيط راش 2022 ستاندرد الغندورة بقسط ولا في الأحلام

الدفعات الشهرية لدى عبداللطيف جميل على هذه السيارة تقدر بـ 1140 ريال سعودي. يعني متناول ايدك يا سعودي أو يا مقيم. كذلك عليك أن تنتبه أن فترة السداد تصل لـ 60 شهر يعني لا تفورت الفرصة.

تفاصيل عرض تقسيط تويوتا راش استاندرد موديل 2022 من عبداللطيف جميل

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات، وموديلات السيارة المختارة.

تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل .وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة.

هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد. وكلما ازداد القسط كلما انخفضت دفعة التملك والعكس صحيح.

كذلك يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق.

سعر تويوتا راش استاندرد فور باي تو 4× 2 موديل 2022 الفل اوتوماتيك

أما بالنسبة لسعر السيارة راش استنادرد الفور باي تو 4× 2 موديل 2022 الـ 1.5 بنزين الفل اوتوماتيك فهي 62 ألف و 600 ريال سعودي الـ 7 اس.

شروط وأحكام تقسيط تويوتا راش استاندرد موديل 2022 من عبد اللطيف جميل

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

كذذلك عزيزي المستهلك السيارة بدون كفيل عند تطابق الشروط. لو كنت من المقيمين في السعودية.

بالإضافة لما سبق يمكنك ولديك إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

في النهاية الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

العرض ساري لنهاية الشهر. أي أن هذا عرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهي في 31 يناير2022.

سعر تويوتا راش 2022 في السعودية

سعر تويوتا راش 2022 في عبد اللطيف جميل بالنسبة للفئة القياسية استاندرد يصل لـ 71 ألف ريال و 990 ريال سعودي. ويشمل هذا ضريبة القيمة المضافة والتي تصل لـ 16% من السعر الأصلي. مع العلم أن هذا السعر غير شامل رسوم التسجيل، والتأمين على السيارة.

عيوب تويوتا راش 2022

من المشهور بخصوص عيوب تويوتا راش 2022 أن المحرك ليس قويًا بشدة ضمن الفئة التي تصنف فيها السيارة. وصوت المحرك ليس بالمناسب، ولا يوجد بها تكاية داخلية.

كذلك من المشهور في عيوبها أن جميع موادها المصنعة بالداخل من البلاستيك وضعيفة. والأفضل أن يسير من يشتريها على سرعات ما بين 80- 100 كيلومتر وليس أكبر من ذلك لأن الآداء لن يكون جيد.

تويوتا راش 2022 فل كامل

مميزات تويوتا راش 2022 ستاندرد

من أشهر مميزات هذه السيارة أن بها مكان لـ 7 ركاب بالغين. ويعطيك فرصة لكي يتنقلوا بداخل المدن بكل سهولة. كما أن استهلاك الوقود بها جيد. والمحرك رغم أنه ضعيف إلا أنه جيد في الفئة السعرية هذه ، فهو أفضل من سعر الكروس أوفر المنافسين.

سعر كورولا كروس النص فل يخرج عن المألوف سيارات تويوتا رخيصة في 2022

ومن الميزات الأخرى أيضًا أن هذه السيارة مصنفة كروس أوفر اس. يو في رغم أن البعض يصنفها ميني فان لأنها عائلية من الداخل وليست ضخمة الحجم بل متوسطة في حجمها.

مواصفات تويوتا راش 2022

موتور لسيارة من نوع VVT-i.

سعة المحرك: 1.5 لتر بعدد 4 سلندر.

قوة 103 حصان عند عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة.

عزم للدوران 136 نيوتن متر عند عدد لفات 4200 لفة في الدقيقة.

ناقل الحركة مكون من اربع سرعات اوتوماتيكيه.

نظام الدفع خلفي .

نوعية الوقود المفضل لهذه المركبة هي بنزين 91 .

مواصفات السيارة من الخارج

الشبك الامامي مطلي بالكروم بأكمله في جميع القطع التي تأتي منه. الشبك يأتي بفتحات كبيرة الحجم لتعطي للسيارة لمسة من الرياضية. المصابيح الامامية تأتي بتقنية ليد نهارية مع العالي والمنخفض . وتحتوي على مؤشرات انعطاف مدمجة مع هذه المصابيح. أما مصابيح الضباب التي تأتي في أسفل طرفي المصد الأمامي فهي هالوجينية . يوجد حول مصابيح الضباب قطع من الكروم اللامع لتعطي مظهر أكثر جاذبية. الاطارات بمقاس 17 بوصة مطلية بالكروم و مكحلة ايضا. المرايا الجانبية بها مؤشرات انعطاف . الحواف السفلية للزجاج الجانبي مطلي بالكروم . مقابض الأبواب تأتي بنفس لون جسد السيارة. قضبان أعلى السقف باللون الاسود يعطي للسيارة لمسة رياضية و قادرة على حمل الأغراض. جناح خلفي كبير الحجم في أعلى السقف ليعطي للمركبة لمسة رياضية. الاسطبات الخلفية تأتي مابه للمصابيح الأمامية بتقنية ليد كبيرة الحجم و مدمج بها ايضا مؤشرات الانعطاف. مصابيح ضباب خلفية. حساسات خلفية للمساعده في الركن. مساحة الزجاج كبيرة الحجم حول السيارة مما يعطي قدرة على الرؤية الافضل اثناء التحرك بالمركبة.

فتح باب السيارة من خلال الريموت.

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