نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي وضمك والقنوات الناقلة اليوم وترقب نتيجة مباراة الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي السعودي ضد ضمك في الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، وسط سعي من جانب الأهلي السعودي للفوز على ضمك وزيادة عدد النقاط له في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى ضمك للفوز على الأهلي ومواصلة تقدمه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة الأهلي السعودي وضمك اليوم الجمعة في تمام الثالثة و55 دقيقة عصرا، ومن المرتقب أن تقام مباراة الأهلي ضد ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بتعليق راشد الدوسري وسط حالة من الترقب بين أوساط الفريق للأهلي من أجل محاولة الفوز على ضمك في تلك المواجهة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وضمك

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي السعودي وضمك على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز وتنقل على قناة SSC6 بتعليق المعلق راشد الدوسري.

ترتيب الأهلي السعودي قبل مواجهة ضمك

يذكر ان الأهلي السعودي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة وهو المركز الذي لا يتناسب بكل تأكيد مع الأهلي السعودي ولا طموح جماهيره وهو مايجعل الأهلي السعودي يحاول اليوم إحراز الفوز على ضمك في تلك المواجهة المرتقبة أمام ضمك بالدوري السعودي.

ترتيب ضمك في الدوري السعودي قبل مواجهة الأهلي السعودي

يدخل ضمك مباراة الأهلي السعودي برصيد 29 نقطة بالمركز الخامس، ويسعى ضمك لمواصلة السعي نحو القمة في جدول ترتيب الدوري السعودي وتحقيق الفوز على الأهلي السعودي.

ترقب نتيجة مباراة الأهلي وضمك اليوم

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الأهلي وضمك اليوم لصالح ضمك، خاصة وأن ضمك يتفوق في ترتيتب الدوري السعودي، ولكن الأهلي السعودي لن يجد أفضل من تلك الفرصة من أجل العودة للمكانة الطبيعية له ومحاولة الدخول وسط الكبار بشكل كبير في الدوري السعودي وهو مايعطي المباراة طابعا تنافسيا بشكل كبير.

هذا ونتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي مع نهاية المباراة وكذلك ترتيب الدوري السعودي النهائي بعد نهاية الجولة ال 18 من الدوري السعودي.