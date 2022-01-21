طريقة عمل خبز البابكا من أطري و ألذ أنواع الخبز يشبه الكيك والبريوش

خبز البابكا خبز هش وطري جدا ما بين الكيك والخبز من افضل أنواع الخبز له شكل مميز ومختلف طعمه طيب يحبه الأطفال والكبار يمكن عمله في الرحلات أو كوجبات للأطفال في المدرسة أو النادي، عبارة عن خبز محشوة بالشيكولاته أو النيوتيلا أو حشوة السينابون أو حشوات اخرى عديدة مختلفة يخرج من الفرن وهو ساخن يسقى بالشربات أو العسل هش جدا قوامه قريب جدا من الكيك والبريوش سوف نقوم بعمله سويا بمقادير بسيطة جدا وخطوات سهلة جدا.

طريقة عمل خبز البابكا و مكوناتها

عدد ثلاث حبات بيض.

نصف كوب سكر ابيض.

10ملاعق زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاثة أرباع كوب من الماء والحليب الدافئ معا.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض صالح لجميع الأغراض من الممكن تحتاج العجينة أثناء العجن إلى ملعقتين أو ثلاث اخرى من الدقيق ويرجع هذا إلى حسب نوع الدقيق.

مكونات حشوة خبز البابكا

نحضر عبوة من الشيكولاته الخام أو وزنه 300 جرام شوكولاته بمقدار كوب.

نصف كوب زبدة.

6 ملاعق كاكاو خام.

نصف كيلو سكر باودر.

ملحوظة..

يمكن استبدال مكونات هذه الحشوة بالنوتيلا أو التمر أو حشوه السينابون أو أي حشوة مفضلة لديكم.

طريقة عمل شربات خبز البابكا :

في وعاء نضع السكر مع نصف كوب من الماء ونقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما. ثم يرفع على النار حتى يغلي الشربات فترة قصيرة ويرفع من على النار ويترك جانبا للاستخدام اللاحق.

طريقة تحضير خبز البابكا

نجهز وعاء عميق ونضع فيه الماء الدافئ مضاف عليه ملعقة الخميرة الفورية ونقلبهم سويا جيدا ونضعهم جانبا إلى أن تبدأ الخميرة في التفاعل والفوران. نبدأ في تحضير وعاء اخر عميق ونضع فيه الدقيق بعد نخله جيدا مضاف إليه البيض والسكر ونصف ملعقة الملح ونقلب المكونات جيدا. نبدأ في إضافة الماء الدافئ إلى العجين على مراحل ونخلط جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها. نضع ملاعق الزبدة الطرية بالتدريج على العجين حتى تتشربها العجينة ونستمر في العجن إلى أن تنتهي كمية الزبدة. يبدوا أن العجينة طرية جدا ولكن لا تلتصق باليدين في حالة إذا كانت العجينة تلتصق نضيف إليها ملعقة اخرى من الدقيق أو اثنتين حسب ما تحتاج العجينة. نضع العجينة في كيس بلاستيك شفاف على شكل مستطيل ونغلق عليها البلاستيك مع تهوية قليلا كي يعطي مساحة لتخمير العجينة. ثم نضع العجينة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى نحصل على نتيجة افضل أو اقل لمدة اربع ساعات. نخرج العجينة من الثلاجة ونبدأ في تقسيمها إلى نصفين النصف الأول نشتغل به والنصف الأخر نضعه في الثلاجة مرة اخرى لان هذه العجينة لابد أن تبقي لكي تستطيع تشكيلها. نبدأ في تمديد نصف العجينة و نرش تحتها وفوقها رشه دقيق ثم تفرد بالمرد أو الشوبك أو النشابة كما يطلق عليها تفرد على شكل مستطيل في حجم القالب الذي نخبزه فيها. نحضر الحشوة السابق تحضيرها من الشيكولاته أو نيوتيلا أو حشوة التمر أو أي حشوة مفضلة لديكم. ثم نبدأ في لف العجينة على شكل رول طويل ونبدأ في تقسيمه إلى نصفين بالطول ثم نبدأ في تضفير العجينة على شكل ضفيرة.

ونضع عجينة خبز البابكا في قالب الخبز المبطن بورق الزبدة أو المدهون بالزبدة ونرش دقيق ثم يترك الخبز حتى يختمر لمدة ساعتين. ندخل القالب في فرن ساخن على الشبكة في المنتصف على درجة حرارة 175 مئوية لمدة نصف ساعة أو 35 دقيقة.

عند خروج الخبز من من الفرن نسقيه بالعسل السابق تحضيره ونضع عليه كميه العسل ونتركه ليبرد تماما ثم نخرجه من القالب نقطعها في أطباق التقديم وتقدم بصحة وهناء.