نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور في حسابات المستفيدين الجدد الدفعة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الضمان الاجتماعي الجديد المطور نزوله في حسابات المستفيدين في الدفعة الأولى مساء الخميس على بنك الراجحي على أن يتم إرسال رسائل بنزول الضمان الاجتماعي الجديد على حسابات باقي المستفيدين لكل البنوك غدا، كانت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية قد أعلنت نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور لكل المستفيدين في الدفعة الأولى له والمنصرفة لكل المواطنين على بنك الراجحي.

نزول الضمان الاجتماعي الحديد المطور في حسابات المستفيدين

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت الخميس بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين الجدد، ومن المنتظر إعلان النتائج بشكل تدريجي لدفعات الضمان الاجتماعي المطور، على أن يتم إرسال نتيجة الاستحقاق لهم خلال الفترة المقبلة.

خاصة وأن إيداع حساب الضمان الاجتماعي سيتم خلال الأيام المقبلة لكل الدفعات الأخرى وعلى باقي البنوك خلاف بنك الراجحي، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت قيامها العمل على توحيد موعد صرف بالنسبة للمستفيدين الجدد والمستفيدين السابقين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية بإستثناء المرأة السعودية المتزوجة من سعودي أو الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين.

أن لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد من الأسرة.

أن يستوقي متطلبات الوزارة الخاصة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء على أن يكون هناك إلتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

أن لا يكون مقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

أن لا يمتلك أصول لها قيمة عالية.

أن لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأس

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي والذي يعد أحد أشكال الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية لتوفير الاحتياجات الأساسية في حالة الأزمات تحديدا، ومن المنتظر صرف باقي المستحقات ونزولها خلال الساعات المقبلة.