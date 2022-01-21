فكرة جهنمية لتنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون والأوساخ بملعقة واحدة من الكربونات السحري

طريقة إزالة الحروق من البوتاجاز، يوجد خلطات كثيرة ومختلفة وهى خلطات سبق تجربتها من قبل الكثير من ربات البيوت وتعد خلطات آمنه، ولكن هذه الوصفة التي سنقوم بتحضيرها سوف تكون باستخدام منتج موجود في الأسواق ولكن لا يعرفه الكثير وهذا المنتج سوف يقضى على دهون البوتاجاز تماماً مهما كانت الأوساخ قويه وشديدة، ولكن مع هذه الوصفة سوف يكون تنظيف دهون البوتاجاز سهل جداً وسوف نذكر في هذا المقال طريق إعداد وصفة بهذا المنتج للقضاء نهائياً على اوساخ البوتاجاز.

طريقة إزالة الحروق من البوتاجاز

لتنظيف البوتاجاز المتراكم عليه دهون وأوساخ من الصعب تنظيفها مع هذا المنتج سوف تنتهى هذه المعاناة في تنظيف دهون البوتاجاز مهما كانت شديدة كما يستخدم هذا المنتج في إزالة بقع الملابس فهذا المنتج هو فانيش السائل الذى يستخدم للملابس البيضاء، باستخدام هذا السائل سوف يقضى تماماً على دهون البوتاجاز ويقوم بإزالة الحروق الموجودة عليه بسهولة بمجرد وضعه عليه وتعد هذه الخلطة آمنه تماماً وأشاد بها الكثيرين من ربات البيوت بعد تجربتها كما يوجد هناك الكثير من الوصفات الأخرى لتنظيف البوتاجاز من الأوساخ وقد ذكرنا سابقاً عن طريقة تنظيف الغسالات الأوتوماتيك وهي عباة عن وع المكون السحري الذي تحتاجه الكثير من السيدات في منزلها.

استعمال وصفة أخرى لتنظيف البوتاجاز

تعد هذه الوصفة من الوصفات القوية في تنظيف دهون البوتاجاز وإزالتها فوراً، وتستخدم هذه الوصفة لتنظيف البوتاجاز مرة كل أسبوع:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من كربونات.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من ملح ليمون.

ملعقتان من صابون المواعين.

قطعه من السلك الخشن.

ماء ساخن.

طريقة تحضير الوصفة: