قال محققون بشركة ميتا، الخميس، إن منصات الشركة حذفت شبكة حسابات مزيفة تتخذ من إيران مقرا، وتستهدف مستخدمي إنستغرام في أسكتلندا بمحتوى يؤيد استقلالها.
وقالت الشركة إن الشبكة تستخدم حسابات مزيفة لتظهر وكأنها لمواطنين محليين في إنجلترا وأسكتلندا، وتنشر صورا وأفكارا وشعارات عن الأحداث الجارية والانتقادات الموجهة للحكومة البريطانية.
وأضافت الشركة أن الحسابات نشرت تعليقات بخصوص استقلال أسكتلندا، ونظمت المحتوى حول وسوم عامة تروج للقضية. كما نشرت الحسابات موضوعات عن كرة القدم ومدن إنجليزية حتى تجعل الشخصيات الافتراضية تبدو على الأرجح أكثر واقعية.
وتابعت الشركة أن الشبكة استخدمت صور شخصيات إعلامية ومشاهير من المملكة المتحدة والعراق، كما استخدمت صور ملفات شخصية على مواقع التواصل أُعدت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وفي استفتاء أُجري على استقلال أسكتلندا عام 2014، صوت الأسكتلنديون بنسبة 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.
لكن قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتعامل الحكومة البريطانية مع أزمة كوفيد-19 عززت التأييد للاستقلال بين السكان والمطالبات بإجراء استفتاء جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاجمت مستخدمين بأسكتلندا.. ميتا تحذف حسابات إيرانية مزيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.