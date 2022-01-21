الشرطة البريطانية تعتقل شخصين على خلفية حادث حصار كنيس يهودى بأمريكا

وانتهى الحصار المفروض على الكنيس فى كوليفيل بالقرب من دالاس بإطلاق النار ليلة السبت، حيث نجحت الشرطة الأمريكية فى إطلاق سراح الرهائن الأربعة دون أن يصابوا بأذى.
وقتل أكرم، 44 عامًا، من بلاكبيرن فى لانكشاير، بالرصاص عندما دخل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى المبنى بعد مواجهة استمرت عشر ساعات.
وجرى الإفراج عن مراهقين تم القبض عليهما فى مانشستر عقب الحادث دون توجيه اتهامات إليهما يوم الثلاثاء.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى وشرطة مكافحة الإرهاب فى الشمال الغربى - فى بيان مشترك صدر اليوم - "يواصل ضباط شرطة مكافحة الإرهاب فى الشمال الغربى دعم السلطات الأمريكية فى تحقيقاتها فى الأحداث فى تكساس."
نتيجة لهذا التحقيق الجارى، تم القبض على الرجلين هذا الصباح فى برمنجهام ومانشستر ولا يزالون رهن الاحتجاز للاستجواب.
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