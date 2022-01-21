رسميًا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفق وزارة الموارد البشرية السعودية

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443وفق ما أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمكتملي شروط استحقاق الدعم والأهلية بعد التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي لدعم معاش الضمان الاجتماعي الجديد 2022، ليتم بعد ذلك التحقق من كافة المستندات المقدمة وصحتها وانطباقها مع المؤسسات الصادرة منها والإعلان عن نتيجة وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بتم تدريجيًا للدفعات المقدمة بموعد يقدر بشهر تقريبًا من تاريخ التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق شروط الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة الواجب توافرها للاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

وللراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد 1443 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

في الختام فان نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل عن الموعد المحدد لمعرفة نتائج القبول أو الرفض في طلبات استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور، وجاء الرد من قبل الوزارة عبر حساب عناية العملاء أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج تدريجيًا من حيث قبول أو رفض الطلبات المقدمة للوزارة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة.