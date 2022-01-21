نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد من وزارة الموارد والتنمية البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سنتعرف اليوم من خلال مقالنا عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بعدما زادت الأسئلة الخاصة به بين المواطنين السعوديين داخل المملكة، فهم الآن في انتظار الإعلان عن الموعد، خاصة الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج خلال الشهر الماضي، وقد قام البعض منهم بالإعلان عبر حسابه على تويتر، عن تلقيهم رسائل عبر الهاتف من جانب وزارة الموارد البشرية، تفيد بقبول طلباتهم الخاص بالحصول على راتب الضمان الاجتماعي المقدم من المملكة، وذلك بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بفتح باب التسجيل لاستحقاق معاش الضمان لفئات الشعب المستحقة داخل المملكة

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد أن تم تطويره وتحديثه، وتم ذلك من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تعمل جاهدة على رفع مستوى معيشة الأفراد السعوديون، فقد قامت خلال الفترة السابقة بفتح باب التسجيل أمام كل فرد سعودي مستحق يريد الحصول على المعاش للاستفادة منه شهريا، فيما قامت شريحة كبيرة من الشعب السعودي الراغبين في الحصول على راتب المعاش الشهري، بالتسجيل في برنامج الحصول على راتب الضمان المقدم من المملكة.

ولكن بعد توافر شروط استحقاق المعاش بالمواطن والمحددة مسبقا حتى يتم قبوله في التسجيل، وفي حالة الموافقة على الطلب وتوافر شروط الاستحقاق، يتم إرسال رسائل نصية للمواطنين في محتواها الموافقة على طلبهم، وبالفعل قام بعض السعوديين بالإعلان من خلال حسابهم الشخصي على تويتر، بنشر صورًا للرسائل النصية التي وصلت إليهم من الوزارة تفيد بالموافقة، وهم الآن في انتظار موعد الصرف الخاص بهم والمقرر في الأسبوع التالي ومن المحدد أن يكون أول يوم للصرف هو يوم الأحد القادم .

آلية صرف الضمان الاجتماعي المطور

تم النشر والإعلان عن آلية صرف الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة، ووضحت من خلال ذلك أن في حال الموافقة على طلبات المتقدمين من جهة الوزارة، يتم الصرف لهم في خلال الشهر التالي بعد إعلامهم بالموافقة على طلب الحصول على الضمان، أي حصول من قاموا بالتسجيل في خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، على راتب المعاش خلال شهر يناير الجاري.