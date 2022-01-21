نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي بالعراق في جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التعليم العراقي PDF حميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي بالعراق وخطوات الاستعلام عن نتائج قبول الموازي 2022، بعد انتظار عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في مختلف محافظات العراق ، وهذا لكل من قام بتسجيل في جميع التخصصات للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة ، والآن أصبح من السهل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي هذا العام، وذلك بعد قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفيرها من خلال شبكة الإنترنت تيسيرا على الطلاب ، وكما أعلنت الوزارة خلال الأيام الأخيرة عن كل ما يتعلق بالقبول وعرض النتائج على الطلاب. وخلال الفقرات التالية شرح مفصل لخطوات الاستعلام عن النتائج.

نتائج القبول الموازي للعراق لعام 2022

بعد أن تم إغلاق باب التقدم لتسجيل الرغبات أمام الطلاب للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022 ، وذلك في جميع محافظات العراق، يجرى العمل الآن على استكمال وإنهاء الإجراءات المتعلقة، بالإعلان عن نتائج قبول الطلاب في الجامعات العراقية.

فقد تم التصريح من جهة مصادر مهمة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال الأيام الأخيرة، ووضحت أن سيتم الإعلان عن النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة، حتى يتم استعلام الطلاب عنها بطريقة بسيطة وسهلة للغاية.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الموازي 2022

وقد تزايدت مؤشرات البحث على مؤشر Google إلى حد كبير، مع اقتراب الإعلان عن النتائج، لذلك تم توفير لكل طالب طريقة الدخول على موقع نتائجنا الموجود على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول بكل سهولة على نتيجة الموازي الخاصة به، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم الضغط على قسم النتائج. يتم تسجيل رقم الامتحان الخاص بالطالب داخل المكان المخصص له. الضغط على كلمة عرض النتيجة. ستظهر النتيجة الخاصة بالطالب، ثم يتم تحميل الملف النتائج من على الموقع.

بعد تعرف الطالب على النتيجة، يمكن الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي بدولة العراق، لمعرفة جميع الكليات المتاحة في كافة المحافظات العراقية المختلفة، كما بامكانكم مشاركتنا من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نوافيكم بها على الفور