اعرف الان موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ واهم الشروط المطلوبة من الموارد البشرية

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، تم الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك عقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإجراء التعديلات عليه وتحديد موعد صرف معاش الشهري الجديد لعام 2022، ففي حال توافر كافة الشروط في الأشخاص المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي يتم صرفه فوراً لكل الفئات المستحقة من المواطنين، وبالفعل قام عدد كبير من السعوديين ممن توافرت بهم الشروط والتي نستعرضها من خلال المقال، بالتسجيل في البرنامج وقد تم ذلك خلال شهر ديسمبر لعام 2021.

صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

فيما يخص برنامج المتعلق بالحصول على الضمان الاجتماعي الشهري الذي يتم توفيره من جانب المملكة العربية السعودية، تم فتح باب التسجيل، للحصول على معاش الضمان الجديد، وقد تم تسجيل عدد كبير من المواطنين داخل المملكة من خلاله، وقد قام عدد منهم بالإعلان عن وصول رسائل نصية إليهم عبر الهاتف المحمول، تفيد بالموافقة على طلباتهم المقدمة من خلال البرنامج.

أما عن موعد صرف الراتب الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهناك طريقة محددة من قبل الوزارة للقيام بإجراءات الصرف، وهي بعد إعلام الفئات المستحقة الموافقة على طلباتهم بعد قيامهم بالتسجيل في البرنامج بشهر واحد، فكل من قام بالتسجيل في شهر ديسمبر من العام الماضي يتم صرف لهم المعاش خلال شهر يناير الحالي، على أن يكون أول يوم في صرف الضمان الاجتماعي الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرون من يناير.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

الشروط المحددة من جهة وزارة الموارد والتنمية هي: